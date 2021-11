Cile, Medel: "L'espulsione di Vidal ha complicato tutto"

17-11-2021 14:53

Situazione non compromessa per il Cile ma alquanto delicata per quanto riguarda la partecipazione ai prossimi mondiali in Qatar.

La sconfitta interna contro l’Ecuador non ci voleva e adesso i cileni si vedono fuori dalle prime 6 avendo 16 punti rispetto ai 17 di Perù e Colombia. Come noto però, l’animo volenteroso dei sudamericani non si lascia impensierire alle prime difficoltà. Certo la qualificazione non sarà facile, ma Medel, uno che di grinta ne ha da vendere, manda un messaggio chiaro agli avversari, affermando che il Cile non è fuori dai giochi.

Proprio il difensore centrale del Bologna e della nazionale cilena ha parlato ai microfoni de La Tercera, del ko del suo Cile contro l’Ecuador che complica la strada verso Qatar2022, soffermandosi in particolar modo sull’espulsione di Arturo Vidal.

“E’ stata una partita strana, abbiamo subito gol subito e l’espulsione ha reso tutto molto difficile. Lo sforzo dei miei compagni è stato però evidente e posso dire che non siamo morti, a gennaio lotteremo per il Mondiale. Vogliamo 6 punti contro Argentina e Bolivia”.

OMNISPORT