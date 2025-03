Cina: scoppia il caso Guo, talento morto dopo scontro in amichevole e onorato anche dal Bayern. Le accuse della famiglia

Il 18enne era in coma dal 6 febbraio dopo un colpo alla tempia subito a Madrid nel test con gli spagnoli dell’Alconbendas

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È morto ieri a Pechino Guo Jiaxuan, 18enne difensore del Beijing Gouan in coma dallo scorso 6 febbraio, quando aveva subito una ginocchiata alla tempia durante un’amichevole giocata a Madrid con l’Alconbendas. Il Bayern Monaco ha ricordato il giovane calciatore, che aveva partecipato a un progetto di sviluppo del club bavarese. Intanto in Cina la famiglia ha sollevato un caso attorno all’incidente e alle cure ricevute da Guo.

Cina: morto il calciatore Guo Jiaxuan

Ieri 19 marzo si è morto Guo Jiaxuan, 18enne difensore del Beijing Gouan che era in coma dallo scorso 6 febbraio in seguito a uno sfortunato incidente sul campo: la squadra cinese era impegnata in una tournée in Spagna per preparare la prossima Super League e durante un’amichevole con l’Alconbendas, club minore di Madrid, il giovane calciatore ha subito una ginocchiata alla tempia che gli ha fatto perdere i sensi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guo in coma dopo l’incidente in amichevole

Arrivato in ospedale, è stato immediatamente chiaro che le condizioni di Guo fossero molto gravi. Dopo poco, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale del 18enne per mancanza di ossigeno al cervello, annunciando che lo avrebbero staccato dal macchinario che lo teneva in vita.

Un annuncio che ha scatenato in Cina le proteste della famiglia e dei conoscenti di Guo. In seguito, si è aperto un vero e proprio caso: il padre di Guo ha espresso la volontà di portare il figlio a casa per proseguire le cure in Cina, ma né il Beijing Gouan, né la Federcalcio di Pechino (la Bfa) erano disposte a pagare per il trasferimento del ragazzo o a fornire un risarcimento ai familiari.

Il trasferimento in Cina di Guo

Alla fine la Bfa ha acconsentito a farsi carico delle spese necessarie a trasferire Guo dall’ospedale spagnolo a una struttura a Pechino, la stessa dove il ragazzo è morto nella giornata di ieri. Intanto, però, la famiglia ha sollevato una nuova polemica affermando che le condizioni in cui s’è verificato l’incidente di Guo fossero poco chiare e accusando la Bfa di averli tenuto all’oscuro di diversi dettagli. Il fratello di Guo ha chiesto “verità e giustizia” per il 18enne in un post sui social.

Guo: il post del Bayern e del presidente Hainer

E sul web è apparso anche il ricordo di Guo firmato dal Bayern Monaco: il giovane difensore aveva infatti fatto parte dell’FC Bayern World Squad, un progetto attraverso il quale il club bavarese si propone di scovare talenti in tutto il mondo. Al post sulla pagina ufficiale del Bayern s’è poi aggiunto quello del presidente Herbert Hainer: “Il Bayern Monaco piange la scomparsa del suo ex giocatore della rappresentativa mondiale Guo Jiaxuan, scomparso all’età di 18 anni nella sua terra natale, la Cina. Abbiamo perso un ragazzo che aveva una grande passione per il calcio. Che Jiaxuan riposi in pace”, ha scritto il numero uno del club bavarese.