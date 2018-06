Ciofani: "Palermo? Solo chiacchiere"

"In due anni abbiamo perso due campionati per la differenza reti negli scontri diretti. Le chiacchiere le porta via il vento, abbiamo dimostrato sul campo di aver battuto il Palermo 2-0, ci godiamo la festa, siamo in serie A e lo abbiamo meritato".

Daniel Ciofani replica cosi' alle polemiche che arrivano da Palermo sul ritorno della finale play-off. Stellone ha parlato di "guerriglia" da parte dei ciociari. "Per me e' una persona speciale, so che e' intelligente e in questo momento le dichiarazioni sono il gioco delle parti – commenta ancora l'attaccante ai microfoni di Sky Sport – Le nostre sono piu' tranquille perche' festeggiamo, le loro sono piene di rancore e rammarico ma il mister deve rammaricarsi sllo perche' la sua squadra non ha messo in campo quella guerriglia, che e' una cosa normalissima in una finale, perche' per i valori tecnici che il Palermo ha, l'avrebbe spuntata. Stellone sapeva cosa questo gruppo sarebbe riuscito a mettere in campo in casa", sono le parole riportate dall'Ansa

SPORTAL.IT | 18-06-2018 17:05