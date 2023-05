Cittadella: sarà ancora Lavarone la sede del ritiro estivo

La prima squadra sarà inoltre raggiunta in Trentino dalle compagini del settore giovanile

29-05-2023 17:45

Ancora una volta sarà la località trentina di Lavarone ad ospitare il ritiro estivo del Cittadella, che anche il prossimo anno parteciperà al campionato di Serie B. Questa volt, oltre alla prima squadra, ci saranno anche le compagini del settore giovanile. Questa la nota ufficiale comunicata dalla società dello stadio “Pier Cesare Tombolato”:

“Il Cittadella, come da tradizione, sarà a Lavarone (1.174 metri sul livello del mare) per il ritiro pre-campionato 2023/24. Allenamenti a partire da domenica 23 luglio fino a sabato 5 agosto per la prima squadra, a seguire anche tutte le formazioni giovanili”.