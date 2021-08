Cittadella-Vicenza, Benedetti: “Non dobbiamo temere nessuno”

Dalle colonne de Il Gazzettino, Amedeo Benedetti, terzino del Cittadella, parla del prossimo incontro contro il Vicenza nella prima giornata di Serie B 2021/2022. Il prossimo sarà l’incontro numero 19 tra Cittadella e Vicenza in Serie B: bilancio in perfetto equilibrio tra le due squadre con sette vittorie per parte e quattro pareggi.

Queste le parole del difensore, fiducioso sulla stagione che sta per iniziare:

“Siamo partiti nel migliore dei modi, con la vittoria sul Monza in Coppa Italia e il passaggio del turno. Dobbiamo essere fieri e contenti di quanto siamo riusciti a fare sabato scorso, ma sappiamo che c’è tanto da lavorare. Siamo comunque sulla strada giusta […] Non era affatto scontato superare il Monza, tutt’altro: era quella di Stroppa la squadra favorita, forte e costruita per puntare a vincere il campionato. È stato un confronto tosto. Siamo stati tutti bravi, chi è sceso in campo dall’inizio, chi è subentrato e pure chi non ha giocato perché ognuno ha offerto il proprio personale contributo. Il derby con il Vicenza? Partita molto difficile, perché loro hanno cambiato tanto e si sono rinforzati in ogni reparto. Ma penso che se il Cittadella continuerà a fare il proprio dovere, deve avere paura di pochi avversari. Forse di nessuno. Essendo a inizio stagione, chi avrà più energia nelle gambe la spunterà. Bisognerà però prestare tanta attenzione ai particolari e agli episodi, perché in serie B ci sono tanti bravi giocatori che sanno colpirti alla prima disattenzione”.

OMNISPORT | 19-08-2021 13:55