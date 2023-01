City, clamoroso: Cancelo vicinissimo al Bayern Monaco

L'indiscrezione arriva da The Athletic: l'ex Inter e Juve potrebbe partire già entro 1l 31 gennaio

30-01-2023 13:58

Clamorosa indiscrezione di mercato riportata in Inghilterra da The Athletic. L’ex terno di Inter e Juventus João Cancelo, in forza al Manchester City, sarebbe a un passo dal trasferimento al Bayern Monaco.

In Bundesliga il portoghese arriverebbe in prestito fino al prossimo 30 giugno, col club tedesco che però potrebbe arrivare al diritto di riscatto. Nel corso di questa stagione, Cancelo – arrivato alla corte di Pep Guardiola nell’estate 2019 – ha messo in fila 17 presenze e 2 reti (realizzate contro Nottingham Forest e Southampton) in Premier League, 6 in Champions e una in Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese).

