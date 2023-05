Clamorose conferma su Messi in Arabia Saudita: cifre "enormi". E si sogna il derby contro Ronaldo

Il campione del mondo e Pallone d'Oro sarebbe pronto a lasciare il PSG e Parigi e a stringere un accordo milionario

09-05-2023 12:51

In Arabia Saudita, ne sono certi tanto da pregustare una sfida epica tra due dei più enormi talenti calcistici post Diego Armando Maradona, quella tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.

La Pulce, stando a questi rumors, giocherà in Arabia già dalla prossima stagione: a svelarlo all’AFP, l’autorevole agenzia francese, sono fonti saudite, che danno l’affare già per concluso una volta definiti “piccoli dettagli”. Il suo contratto sarà “enorme”, sempre secondo le stesse fonti vicine alla trattativa, come dimostrano i numeri: si parla, infatti, di 400 milioni l’anno. Davvero una cifra astronomica.

Messi e l’accordo con l’Al Hilal

Già sotto contratto con l’ente del turismo saudita, Messi secondo i media locali sarebbe in trattativa con l’Al-Hilal, rivale dell’Al Nassr dove milita Ronaldo, anche lui sedotto da cifre pazzesche e da un contratto eccezionale. Nulla a confronto del clamore che il trasferimento del portoghese suscitò, all’epoca del suo trasferimento al Real Madrid.

Con Georgina e la famiglia, Cristiano ormai si è stabilito in Arabia, dove ha infilato prestazioni altalenanti, ma che hanno riempito le strutture arabe oltre che innescate meccanismi inediti per quel che attiene alle componenti marketing e commerciali.

Fonte: ANSA

Le indiscrezioni sui negoziati

Proseguendo lunga la linea che ha rilanciato la notizia dell’imminente trasferimento in Arabia di Messi, laureatosi campione del Mondo in Qatar:

“I negoziati non sono durati a lungo come per Ronaldo” ha rivelato la fonte saudita, aggiungendo che a finanziare l’operazione sarà anche in questo caso il fondo sovrano saudita.

L’ira del PSG: pugno di ferro

Dalla sua, il Paris Saint-Germain interpellato sulle indiscrezioni e i recenti screzi con Messi, non si aperto ad affermazioni chiare, esplicite pure rammentando che il contratto con il campione argentino, Pallone d’Oro e campione del mondo, è in scadenza il 30 giugno.

“Se il club avesse voluto rinnovargli il contratto, lo avrebbe fatto prima” ha aggiunto sibillina una fonte francese. Il club parigino ha usato il pugno di ferro, impedendogli di giocare e di allenarsi, ma anche di essere pagato, indirettamente confermando i rumors che ancora oggi vogliono la Pulce pronta a vivere l’avventura araba.

