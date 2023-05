Passo falso per l'Al Nassr in casa contro l'Al Khaleej

08-05-2023 20:51

Non è andato oltre l’1-1 in casa contro l’Al Khaleej l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, che vede sempre più allontanarsi il titolo del campionato saudita.

La squadra di Riyadh, colpita a freddo da Martins al 4′, ha pareggiato con Gonzalez al 17′ ma poi non è più riuscita a trovare la rete, nonostante il dominio nel possesso palla. CR7 vede così più lontana la vittoria del campionato: in caso di successo dell’Al Ittihad il divario in classifica sarà di 5 punti a quattro gare dalla fine del torneo.