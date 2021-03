Clamoroso a Firenze: Cesare Prandelli si dimette

Cambio sulla panchina dei viola: Cesare Prandelli ha detto basta e si è dimesso.

Il tecnico lascia la Fiorentina dopo solo quattro mesi e sarebbe già pronto un sostituto. L’ex C.T della Nazionale era arrivato a Firenze il 9 novembre e al momento il club è quattordicesimo in classifica con 29 punti (frutto di solo cinque vittorie, 10 sconfitte e 6 pareggi).

L’allenatore, domenica scorsa, aveva subito la rimonta del Milan per 3 a 2 e aveva così perso la partita allo Stadio Franchi: post gara non si era nemmeno fermato in conferenza stampa dopo aver accusato un lieve malessere fisico.

Prandelli aveva già guidato in viola in passato, dal 2005 al 2010, ma questa avventura bis non ha soddisfatto la dirigenza e Commisso e non ha risposto alle aspettative con la squadra che ora ha solo 7 punti di margine sulla zona retrocessione (ovvero dal Cagliari a 22 punti).

Si pensa così al futuro, per chiudere la stagione nel miglior modo possibile salvando il salvabile. Secondo gli ultimi rumors sarebbe Beppe Iachini a prendere in mano la squadra.

Iachini è infatti sotto contratto ed era proprio stato sostituito dall’ex C.T dopo un avvio di stagione da 8 punti in 7 partite con due vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Questa però sarebbe solo una soluzione transitoria in attesa del termine della stagione. Una volta conclusa l’annata si dovrà pensare a costruire anzi ricostruire un’altra squadra e nel mirino ci sarebbe anche Roberto De Zerbi, attualmente tecnico del Sassuolo.

Visto la pausa delle Nazionali ci sarà un po’ di tempo per intervenire: il club scenderà infatti in campo il 3 aprile contro il Genoa.

