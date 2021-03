Fiorentina, lieve malessere per Prandelli: niente interviste

Nessuna intervista e nessuna dichiarazione per Cesare Prandelli dopo il ko interno della sua Fiorentina contro il Milan, capace di rimontare e vincere per 3-2 dopo essersi trovato anche in svantaggio.

Il tecnico viola, come confermato anche dall’Ansa, non si è infatti presentato nemmeno in conferenza stampa ed è andato direttamente a causa dopo aver avvertito un leggero malessere. L’agenzia aggiunge che non si tratterebbe di nulla di cui preoccuparsi.

“Abbiamo giocato a testa alta e avremmo meritato di pareggiare. Non posso rimproverare nulla ai giocatori, con questa voglia di lottare riusciremo ad affrontare bene le ultime gare”, ha commentato al suo posto il presidente Commisso. “Dispiace per il risultato e anche per qualche decisione arbitrale. Ad esempio sul gol di Ibrahimovic c’è stata una spinta a Pezzella”, ha dichiarato invece Giancarlo Antognoni.

OMNISPORT | 21-03-2021 21:27