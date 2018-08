Clamoroso annuncio di Fernando Alonso

Fernando Alonso ha annunciato il ritiro dalla Formula 1. Dopo tanti rumors, la notizia è ufficiale ed è stato lo stesso due volte campione del mondo a renderla nota sul suo profilo Twitter. Alonso, 37 anni, nel pomeriggio di martedì ha pubblicato un video della durata di un minuto dove ha ripercorso tutta la sua carriera in immagini. Nello stesso momento, la McLaren in una nota ha annunciato che il pilota asturiano non correrà in Formula 1 nel 2019, e si dedicherà invece ad altri progetti.

Sabato scorso l'ex ferrarista aveva preannunciato che martedì avrebbe dato una notizia importante, ed è stato attraverso Twitter che ha comunicato la sua decisione di lasciare il circus. Lo spagnolo non ha specificato se il 2019 sarà un anno sabbatico o se davvero ha lasciato definitivamente la Formula 1.

Queste le parole del pilota: "Dopo 17 anni in questo sport fantastico, è per me tempo di cambiare e andare altrove. Ci sono ancora diverse gare da qui alla fine della stagione e io le disputerò con la stessa passione e impegno di sempre. Vediamo che cosa mi darà il futuro, ci sono nuove sfide dietro l’angolo".

Campione del mondo nel 2005 e nel 2006, Alonso ha vinto in carriera 32 Gran Premi. 22 le pole position, 23 i giri veloci, 97 i podi. E' il pilota spagnolo più vincente della storia.

Lunedì Alonso era stato attaccato dall'ex compagno di scuderia Felipe Massa: "Con Fernando c'era una situazione di lotta: non abbiamo mai avuto alcun problema fuori dalla pista, mi ha sempre trattato molto bene, abbiamo sempre avuto un buon rapporto di lavoro. Solo che Fernando quando abbassa la visiera, sembra si trasformi in una persona differente e questo finisce per dividere la squadra. Se vai a vedere, molte delle squadre in cui ha corso le ha spaccate in due. Questo è un problema che lui ha. Se non l'avesse avuto, avrebbe vinto molto di più visto il talento".

SPORTAL.IT | 14-08-2018 17:50