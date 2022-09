Champions League 2022-2023, Viktoria Plzen-Inter: le formazioni ufficiali

13-09-2022 18:04

Simone Inzaghi sorprende tutti. Fuori Lautaro Martinez e De Vriji, dentro Acerbi e Dzeko. Non solo. È ancora una volta panchina europea per il capitano, Handanovic. Al suo posto, come contro il Bayern Monaco, gioca Onana.

Il tecnico dell’Inter per la partita contro il Viktoria Plzen ‘ribalta’ la formazione. Se alla vigilia l’unico dubbio pareva quello del portiere, l’allenatore ‘panchina’ tre titolarissimi. Il primo è Lautaro Martinez: doveva essere il punto di riferimento là davanti con compagno d’attacco Correa. Quest’ultimo invece farà da spalla ad Dzeko. In difesa il terzetto Bastoni-De Vriji-Skriniar sembrava intoccabile ed ecco invece l’esordio dal 1’ dell’ex laziale Acerbi. Infine il dubbio della porta si è risolto in favore di Onana.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vikanova, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa. Allenatore: Inzaghi.