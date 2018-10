Clamoroso, la Juventus si allea con Massimo Moratti

La Juventus sponsorizza Massimo Moratti come nuovo presidente della Federcalcio. L'indiscrezione, rivelata dall'ex direttore generale della Figc Antonello Valentini, ha del clamoroso, considerati i precedenti non certo idilliaci tra il club bianconero e il patron nerazzurro (in primis Calciopoli).

Andrea Agnelli e ilpresidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, avrebbero in programma un pranzo a Milano con l'ex presidente della Beneamata per convincerlo a candidarsi nell'Assemblea elettiva del prossimo 22 ottobre.

Per Moratti sarebbe un ritorno nel calcio in grande stile dopo l'addio nel 2016 da azionista di minoranza dell'Inter. L'ex patron, 73 anni, è attualmente presidente della Saras. L'incontro segna un riavvicinamento tra la famiglia Agnelli e Moratti dopo anni di guerra fredda, dalle polemiche degli anni '90 fino a Calciopoli e allo scudetto del 2006 assegnato ai nerazzurri dalla giustizia sportiva.

Le elezioni per il nuovo presidente della Federazione si terranno a Roma il 22 ottobre, e i club di serie A dovranno esprimere il proprio candidato e presentarlo entro venerdì. L'altro candidato è Gabriele Gravina, sostenuto da Lega Dilettanti, Associazione allenatori, Associazione arbitri e Lega serie C di cui è presidente.

Ha fatto invece un passo indietro Beppe Marotta, che sta per lasciare la carica di amministratore delegato della Juventus. Per lui il futuro potrebbe essere proprio all'Inter: il dirigente bianconero avrebbe incontrato Steven Zhang, figlio del patron Zhang Jindong e uomo di Suning nell'Inter, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare il sì. Secondo il Corriere dello Sport, l'Inter ha offerto all'attuale ad bianconero un contratto da 3 milioni di euro annui.

SPORTAL.IT | 03-10-2018 12:55