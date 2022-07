Clasica San Sebastian 2022: le squadre al via saranno 24

12-07-2022 12:29

Countdown iniziato per la Clasica di San Sebastian. Meno di venti giorni al via della classica basca che si propone anche quest’anno come ponte ideale per chi ha finito il Tour de France e quelli che si affacciano verso la Vuelta a España.

Come vuole la tradizione, la gara basca è fortemente indicata per chi ama le montagna e per gli scalatori.

Saranno 18 le formazioni WorldTour, accompagnate da alcune tra le migliori Professional al mondo. Al via dunque ci saranno le quattro formazioni spagnole di seconda divisione, Burgos – BH, Caja Rural – RGA, Equipo Kern Pharma oltre ovviamente ai padroni di casa della Euskaltel – Euskadi, con due francesi a completare il lotto: Arkéa – Samsic e TotalEnergies.

Lo scorso anno si aggiudicò la competizione l’americano Powless che precedette lo sloveno Mohoric. La Spagna è la nazione che ha ottenuto più vittorie, tredici, seguita a sette dall’Italia.