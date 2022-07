Classica San Sebastian 2022: trionfo di Evenepoel

30-07-2022 18:47

Dopo 45 chilomettri di fuga solitaria Remco Evenepoel ha trionfato nella Classica di San Sebastian, gara in linea giunta alla sua quarantunesima edizione. Il belga della Quick Step Alpha Vinyl, che aveva già trionfato sempre per distacco nel 2019 quando aveva solo 19 anni tanto da far gridare all’avvento del nuovo Eddy Merckx, è partito sulla penultima salita di giornata e solo Simon Yates ha tentato di resistergli, anche se per poco. Secondo a 1’58” è arrivato il russo naturalizzato francese Pavel Sivakov della Ineos Grenadiers, terzo a 2’31″ un altro belga, Tiesj Benoot della Jumbo-Visma. Lo sloveno Tadej Pogacar, in teoria uno dei grandi favoriti ma reduce dalle fatiche del Tour de France, si è arreso a 60 km dal traguardo.