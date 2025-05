Classifica ATP, Sinner numero 1: Italia regina della top-10 con Musetti. Balzo di Cinà, Draper n°2 della Race

Grazie al balzo di Lorenzo Musetti in nona posizione, l'Italia diventa la Federazione più rappresentata in top-10 potendo contare anche sul numero 1 Jannik Sinner

Azzurri protagonisti della nuova classifica ATP stilata lunedì 5 maggio, con Lorenzo Musetti che fa per la prima volta in carriera il suo ingresso in top-10, dove si aggiunge al n°1 Jannik Sinner, rendendo l’Italia l’unica nazione a poter vantare due giocatori tra i primi dieci. Continua l’ascesa di Federico Cinà, che guadagna altre 50 posizioni, mentre Jack Draper si conferma sempre più tra i migliori giocatori del circuito.

Sinner torna da n°1 e ora può allungare in vetta

Inizia la 48esima settimana consecutiva del primo regno da numero 1 di Jannik Sinner, che comanda ancora la classifica ATP con un buon margine sugli inseguitori, con Alexander Zverev distante 1645 punti e Carlos Alcaraz 1880. Un distacco che, ora che la sospensione di tre mesi concordata con la WADA è giunta a conclusione, l’altoatesino ora potrà provare a incrementare ulteriormente, magari già a partire dagli Internazionali d’Italia dove Sinner non ha punti da difendere.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Musetti entra in top-10

Tra i grandi protagonisti di questa prima metà di stagione sulla terra rossa c’è sicuramente Lorenzo Musetti, che grazie alla finale raggiunta al Masters 1000 di Montecarlo e alla semifinale di Madrid ha fatto per la prima volta il suo ingresso in top-10 questa settimana stabilendosi in nona posizione, suo nuovo best ranking. Il carrarino è il sesto giocatore italiano a riuscire a entrare tra i primi 10 dall’introduzione della classifica computerizzata introdotta nel 1973 dopo Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e Jannik Sinner.

Che balzo di Cinà: guadagnate 50 posizione

Se Sinner e Musetti sono ormai due certezze consolidate per il tennis azzurro nonostante la loro giovane età, Federico Cinà rappresenta il nuovo che avanza, e anche velocemente, come testimonia il salto di 50 posizioni in classifica ottenuti grazie agli ottimi risultati conquistati nel torneo di Madrid.

Il classe 2007 palermitano ha infatti ben impressionato nei primi tornei del circuito disputati, ovvero i Masters 1000 di Miami e soprattutto Madrid, dove ha prima eliminato Coleman Wong spingendosi al secondo turno, dove ha spaventato e non poco Sebastian Korda.

Draper nuovo n°2 della Race ATP

L’assenza di Sinner in questi mesi ha di fatto privato il circuito maschile dell’uomo da battere, del dominatore indiscusso nell’ultimo anno abbondante, ma allo stesso tempo ha dato anche la chance a tanti altri giocatori di mettersi in mostra. Tra questi non si può non citare Jack Draper, che in questi primi mesi del 2025 sta dando seguito all’ottima seconda parte di 2024.

Nel 2025 il tennista britannico ha infatti conquistato il primo titolo Masters 1000 a Indian Wells e raggiunto la finale sulla terra rossa – non certo la sua superficie preferita – di Madrid, poi persa contro Casper Ruud (rientrato in top-10 al settimo posto grazie al suo primo big title in carriera). Risultati che permettono a Draper di entrare per la prima volta in top-5 e soprattutto di scavalcare Sinner e Zverev e salire al n°2 della Race ATP, la classifica che tiene conto solamente dei risultati ottenuti in stagione, a conferma di come si stia consolidando tra i giocatori di punta del circuito.