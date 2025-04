Federico Cinà fenomeno a Madrid: batte in due set Coleman Wong e vola al 2° turno, sfiderà Sebastian Korda

Il 18enne palermitano piega senza troppi problemi il rappresentante di Hong Kong e conquista la sua seconda vittoria nel circuito ATP: ora lo attende un big.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Dopo il primo exploit nel circuito ATP a Miami, sul cemento, Federico Cinà concede il bis anche sulla terra rossa di Madrid. Due vittorie in carriera, fino a questo momento, per il 18enne enfant prodige palermitano, grande promessa del tennis italiano. Entrambe in dei Masters 1000. Se nel torneo della Florida Cinà aveva sconfitto l’argentino Francisco Comesana, nella capitale spagnola ha avuto ragione di un rappresentante di Hong Kong, Coleman Wong: 7-6 6-1 il finale.

Cinà, la wild card e la vittoria a Madrid

A Madrid Cinà, che è diventato maggiorenne lo scorso 30 marzo, è approdato grazie a una wild card. Che ha giustificato pienamente superando, senza troppi problemi, un avversario di due anni più “vecchio” (si fa per dire) e che lo precedeva di oltre 200 posizioni nella classifica mondiale: 169mo Wong, 373mo Cinà. Che ora, grazie alla vittoria, dovrebbe entrare in carrozza tra i primi 300 del pianeta. Non male per il ragazzo che si ispira a Sinner e che ricorda qualcosa dell’altoatesino, almeno e livello di umiltà e concentrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Risposta vincente di Cinà, Wong al tappeto

Primo set molto combattuto, con Wong e Cinà bravi a tenere il servizio per tutti e dodici i giochi. Equilibrio estremo anche al tie-break, fino al 6-5 in favore del giovane siciliano, ma sul servizio dell’avversario. È qui che Cinà realizza un piccolo capolavoro in risposta, costringendo all’errore l’avversario e portando a casa il primo set. Una mazzata per Wong, che di fatto nel secondo parziale sparisce dal campo. “Pallino” invece mantiene lucidità e concentrazione e chiude i giochi sul punteggio di 6-1. Qui tutta la panoramica sul torneo di Madrid.

Ora per Cinà la sfida a Korda e…a Ivana Nedved

Successo netto, dunque, per Cinà che ora si prepara a vivere una nuova sfida elettrizzante: al secondo turno, nella giornata di venerdì, dovrà infatti vedersela con Sebastian Korda, l’americano figlio d’arte e numero 24 della classifica ATP. Un avversario di tutto rispetto, uno dei big del circuito mondiale, seguito molto spesso nei suoi impegni tennistici dalla fidanzata Ivana Nedved, la figlia dell’ex stella di Lazio e Juventus che sta vivendo un certo successo da manager e influencer.