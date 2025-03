Divenuta celebre sui social durante la pandemia, la giovanissima manager ha una relazione stabile con il tennista ceco oscurato dalla sua celebrità

Non una gioia, anzi. Per Sebastian Korda, figlio del celebre ex numero 2 del ranking Petr, l’attesa potrebbe essere quanto di più snervante e deleterio rispetto alla qualità dell’esperienza di Nole Djokovic che ha ormai elaborato una resistenza mentale, e fisica, a simili slittamenti dopo decenni da pro a simili livelli.

Per la giovane promessa ceca, a Miami era previsto un quarto di finale già nella giornata di ieri (nella notte italiana) ma a decidere è stata la pioggia che ha scompaginato il programma e deciso, anche per la nostra Paolini. Non è ancora noto se con lui ci sia Ivana Nedved che da tempo, ormai, è legata a Sebastian e che ha trascorso con lui anche giorni indimenticabili a Indian Wells cristallizzati nello spazio di uno scroll.

Korda e Djokovic, cambio di programma al Miami Open

In attesa di conoscere, dunque, che ne sarà di Korda a Miami contro l’ex numero 1 serbi e ultimo superstite dei big three nel circuito attaule, non ci è ancora dato conto della presenza o meno della sua fidanzata, la figlia dell’ex gloria Juventus e vicepresidente dell’era Agnelli Pavel Nedved.

Estremamente attenta all’uso della sua immagine sui social, Instagram in particolare, Ivana Nedved ha postato in occasione di Indian Wells un carosello di immagini da insider che la ritraggono sul campo e in giro con il compagno, che segue quando può compatibilmente con i suoi impegni.

In questi anni, in concomitanza con la crescita di Korda nell’ambito tennistico, Ivana ha presenziato ai match clou del compagno e ha sempre manifestato il suo sostegno, anche quando poteva essere interpretato in modo alquanto ambiguo e ironico.

Capitò agli Internazionali di Roma, quando Ivana Nedved presente sugli spalti indossò una maglia che riportava lo slogan “Ciao amore” che viene ricordato più per l’uscita di scena poco elegante del suo fidanzato che per altro. Anche in altre situazioni tennistiche e sportive, Ivana si è prestata a tifare.

Chi è Ivana Nedved

Ma chi è Ivana Nedved? Di certo, in qualità di influencer e brand manager, ha una visibilità e notorietà maggiore dello stesso fidanzato che attualmente ricopre la posizione numero 25 del ranking ATP, in una classifica ancora dominata (almeno fino a maggio) da Jannik Sinner.

Figlia dell’ex vice presidente bianconero Pavel e dell’ex moglie Ivana, ha un cuore che batte per la Juve oltre che per Sebastian e da sempre, al pari del fratello Pavel, frequenta lo Juventus Stadium per tifare e sostenere il club nonostante lo strappo a seguito dell’epurazione del padre. Appassiona di moda e sport, i suoi studi testimoniano una specializzazione nell’ambito del brand management in questa industry al pari delle sue esperienze professionali.

Il suo curriculum riporta, infatti, di una laurea in Events, Sport and Entertainment with Specialization in Luxury Brand e un Master preso il prestigioso King’s College di Londra che le hanno consentito di accumulare stage e contratti prima in Alfa Romeo, poi a Vogue in qualità di editor e brand manager e nell’ambito dell’organizzazione di eventi sportivi legati al CONI.

Social e lavoro attuale a Torino

Estremamente attiva sui social, durante gli anni della pandemia, Ivana è stata capace di costruire una sua fanbase che la segue attivamente ma che, oggi, a seguito delle sue scelte professionali si misura con la svolta impressa alla sua carriera e al suo percorso di specializzazione.

Attualmente lavora in una start-up con sede a Torino, KNIT, che ha visto la luce da qualche mese e che costituisce al momento la sua attività professionale più importante.

La storia con Sebastian Korda

da quel che è noto, la frequentazione con il tennista ceco sarebbe iniziata da tempo: fanno coppia da anni, grazie alle comuni origini e alla celebrità, in patria, di entrambi per via dei genitori. Miti sportivi della scomparsa ex Cecoslovacchia, oggi Repubblica ceca, sopravvissuti alla conclusione delle rispettive carriere sportive con un presente comunque forte.

Oggi Pavel Nedved ha una nuova compagna, dopo la separazione dalla moglie Ivana, e segue diversi interessi e investimenti anche nel nostro Paese, in Italia. Dalla sua, Petr Korda, dopo aver chiuso la sua carriera da tennista è diventato allenatore e ha guadagnato diversi riconoscimenti in questo ruolo che gli ha fruttato un’ottima competenza e esperienza che spende nel seguire il figlio Sebastian.