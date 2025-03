Miami, Djokovic-Korda: match rinviato e polemiche. Sinner avanti nella Race: il flop Zverev, l’ATP ha bisogno del ritorno di Jannik

Al torneo in Florida avanza anche il bulgaro Dimitrov che però accusa un malore dopo la vittoria contro Cerendulo. Sinner al comando anche della race con un solo torneo giocato

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Sinner al comando della classifica fino a maggio, ma c’è anche un’altra classifica che fotografa la situazione attuale dell’ATP. Jannik infatti continua a guidare anche la Race nonostante abbia giocato solo un torneo nel 2025 e ora l’ATP sembra avere un disperato bisogno del suo ritorno.

Il rinvio di Djokovic-Korda

Novak Djokovic e Sebastian Korda avrebbero dovuto giocare il loro quarto di finale a Miami nella giornata di ieri (nella notte italiana) sullo stadio principale con un inizio previsto intorno alle 8.30 ora locale (1.30 di notte per noi). Gli slittamenti dei giorni scorsi però hanno creato una serie di problemi all’interno del calendario. Sul campo principale si è giocato anche il match tra Zverev e Fils che era stato rimandato dopo la pioggia di ieri. Dunque a slittare in avanti è stato proprio l’incontro tra il serbo e l’americano. Alla fine però si è deciso di posporre a oggi il match in accordo con le regole dell’ATP che non permettono che un match vada in scena dopo le 11 di sera.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La notizia è stata comunicata ai giocatori solo 20 minuti prima del match tra Jessica Pegula ed Emma Raducanu che precedeva il loro incontro e all’interno dei due team ci sarebbero state discussioni accese. E anche tra gli spettatori presenti c’è stato tanto malcontento per questa situazione, visto che in tanti hanno atteso a lungo prima di sapere che l’incontro per cui avevano pagato il biglietto non si sarebbe disputato.

Sinner primo anche nella race

L’assenza di Jannik Sinner sembra essere diventata un peso…per tutti gli altri. I tre mesi di squalifica dell’altoatesino hanno spalancato le porte ad Alcaraz e Zverev di lanciare l’attacco alla posizione numero 1 del ranking mondiale ma i due non sono stati in grado di approfittarne. La sconfitta di Zverev contro Fils permette all’azzurro di rimanere in testa alla classifica fino a maggio con Sascha che per scavalcarlo prima del rientro a Roma dovrebbe vincere i tornei di Montecarlo, Barcellona e Madrid.

Ma c’è una classifica che per certi versi fotografa ancora meglio la situazione, Sinner è infatti è al comando anche della “Race”: la classifica che tiene conto dei punti conquistati solo nel 2025. E lo fa solo con i 2000 punti conquistati con la vittoria agli Australian Open. Zverev è invece secondo anche se ha già giocato 7 tornei e non va meglio ad Alcaraz che in questa classifica è addirittura quarto con 1410 punti. L’ATP in questo momento sembra avere un disperato ritorno di Jannik Sinner.

Dimitrov: la preoccupazione dopo il match

Attimi di paura e di preoccupazione per il bulgaro Grigor Dimitrov che ha battuto dopo una vera e propria maratona l’argentino Francisco Cerundolo. Una battaglia durata quasi tre ore in condizioni climatiche molto difficili con Dimitrov che è riuscito ad avere la meglio al terzo set ma ha pagato a caro prezzo lo sforzo fisico. Subito dopo la partita infatti ha cominciato ad accusare un malore e non ha potuto concedere neanche la consueta intervista in campo.

Miami Open: i risultati del torneo maschile