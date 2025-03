Miami, Fils elimina Zverev e salva il primato di Sinner. Intanto, c’è un mistero su Anna Kalinskaya

Fils elimina Zverev a Miami e aiuta Sinner, che blinda il primo posto ATP. Sui social impazza il mistero sulla presunta presenza dell'ex di Kalinskaya a Miami

Zverev costretto a rallentare nella corsa al primo posto nella classifica ATP dopo il ko agli ottavi di finale del Masters 1000 di scena a Miami. Il tedesco, numero due al mondo, è stato eliminato da Fils, che fa così un grosso favore a Jannik Sinner. Sui social, intanto, corre il mistero sulla presunta presenza dell’ex fidanzato di Kalinskaya a Miami.

Fils salva Sinner

Sorride Jannik Sinner, che da osservatore interessato in quel di Montecarlo, blinda almeno fino a maggio il primo posto mondiale, nonostante lo stop forzato dalla squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Da Miami arrivano buone notizie per il ranking, con l’eliminazione del numero due al mondo, Alexander Zverev, per mano di Arthur Fils, numero 18.

Al termine di una contesa spettacolare e a tratti esaltante, il francese si è imposto 2-1 in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-4. Nel primo set, dopo due palle break annullate, Zverev si porta avanti. Si tratta, però, solo di un’illusione, visto che Fils lo costringe ad abbandonare i sogni di gloria fin dal secondo set, in cui strappa il break e lo difende fino al punto che vale il pareggio.

Fils verso le semifinali

Nell’ultimo set, Zverev parte meglio portandosi sul 3-1, ma la reazione del francese è veemente, concede un solo game al rivale e chiude la contesa in due ore regalandosi il passaggio del turno con buone possibilità di arrivare in semifinale. Sulla sua strada c’è ora, infatti, il ceco Jakub Menšík, 58° nel ranking, approdato ai quarti dopo il ritiro del connazionale, Tomáš Macháč, per un malore improvviso.

Primo posto blindato fino a maggio

La sconfitta di Zverev blinda, così, almeno fino a maggio il primo posto di Sinner, che una volta calato il sipario sul torneo di Miami si vedrà tolti mille punti in classifica. Il tedesco ne perderà invece trecento e dovrà ritentare la scalata nei prossimi tornei con il sorpasso che non potrà avvenire prima del Masters di Madrid in programma dal 21 aprile al 4 maggio. Nonostante un solo torneo giocato, contro i sette di Zverev, dunque, Jannik è certo di prolungare il primato almeno fino alla settimana numero 47.

Il mistero dell’ex di Anna a Miami

Sui social, intanto, nonostante la fine della relazione con Sinner appaia ormai cosa certa, fa discutere la presunta presenza nel box di Kalinskaya a Miami dell’ex fidanzato di Anna, Tomas Ferrari, catturato per pochi secondi e nemmeno in modo così nitido durante il match che la russa ha perso contro la tennista di casa, Jessica Pegula.

Un match che ha visto Kalinskaya restituire segnali incoraggianti dopo i mesi alla ricerca della forma migliore a seguito degli infortuni. A fare notizia, però, come detto, è ancora una volta il gossip, con molti pronti a scommettere che l’uomo immortalato fosse davvero l’ex e tanti a sposare la tesi che si tratti, invece, del manager della russa, Stu Duguid. La somiglianza tra i due è, effettivamente, impressionante.