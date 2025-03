Miami, Paolini lancia la sfida a Sabalenka e ringrazia Sinner per la rinascita: "Ha aiutato molto"

Jasmine pronta a giocarsi le sue carte nella semifinale contro la leader del ranking WTA: "Jannik ha fatto crescere tutto il tennis italiano, avere il numero 1 è incredibile".

Jasmine Paolini è tornata. La campionessa toscana ha ripreso a ruggire, sul cemento di Miami ha ritrovato la brillantezza che sembrava smarrita in questa fase iniziale di 2025, caratterizzata da rovesci in serie, dalla discesa nella classifica WTA e da qualche problemino fisico di troppo. La semifinale raggiunta in Florida può essere il trampolino di lancio per ripartire e non è detto che la corsa a Miami Gardens si arresti contro la numero 1: Jas è pronta a sfidare persino la fenomenale Aryna Sabalenka.

Paolini di nuovo protagonista: travolta pure Linette

A confortare sogni e ambizioni di gloria, l’autorevolezza con cui Jasmine ha avuto ragione di Magda Linette nei quarti di finale. Partita dominata, con appena cinque giochi concessi alla polacca, tre nel primo e due nel secondo set, a conferma del progressivo miglioramento di tutti i parametri da parte della campionessa toscana. Paolini è tornata a essere letale nel gioco da fondocampo, nella gestione dei momenti della partita, e ha trovato punti preziosi anche col servizio. Soprattutto, sembra aver ripreso davvero – e finalmente – a credere di poter arrivare sempre più in alto, dopo aver vissuto un periodo piuttosto buio.

Jasmine e l’esempio di Jannik Sinner: “Ci aiuta a crescere”

Al termine del match contro Linette, Paolini ha ammesso: “Mi sento molto bene, sono felice, contenta del risultato. Il mio obiettivo principale era salvare le palle break, che è fondamentale sui campi veloci, e servire meglio sui punti importanti. Devo riuscire a essere più costante quando sono in vantaggio”. Quindi una rivelazione a sorpresa su Sinner: “Jannik ha aiutato molto, non solo me, ma tutti noi. Abbiamo il numero 1, che è incredibile per l’Italia. Il tennis sta crescendo molto, crediamo sempre di più di poter conquistare grandi risultati perché vediamo altri giocatori che li raggiungono. Nel riscaldamento ho visto in zona Lorenzo e Matteo (Musetti e Berrettini, ndr) e quando ci sono molti italiani è sempre bello”.

Miami, in semifinale il big match tra Paolini e Sabalenka

Quindi sulla prossima sfida, sulla carta proibitiva, contro una specialista del calibro di Aryna Sabalenka. Una macchina da trofei, che però spesso Jasmine è riuscita a mettere in difficoltà col suo stile di gioco (il computo dei precedenti è di tre successi a due per la bielorussa). Potrebbe farlo anche stavolta, anche perché la fiducia è tornata ai massimi livelli dopo un torneo di Miami vissuto da protagonista ritrovata: “Sono in semifinale ed è bello giocare certi match, sono fortunata a esserci. Spero di offrire una grande prestazione, ma soprattutto di godermi la sfida che per me è molto importante”.

