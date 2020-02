Classifica rigori, una sola squadra al comando

Ieri contro il Verona ne ha reclamato uno invano ma nonostante ciò resta la Lazio la squadra che ha beneficiato di più rigori finora in serie A. I biancocelesti, che continuano a sognare lo scudetto nella lotta a tre con Juventus e Inter, sono saldamente al primo posto in questa speciale graduatoria dopo 22 giornate di campionato.

IL RECORD – Finora la squadra di Simone Inzaghi ha beneficiato di ben 13 penalty di cui 10 realizzati. Non bisogna cambiare città per trovare la seconda in classifica. La Roma infatti è seconda nella classifica dei rigori a favore con 9 penalty di cui 7 realizzati.

E LA JUVE? – Magari qualche benpensante sarà meravigliato di non vedere la Juve nelle prime due posizioni. I bianconeri sono terzi assieme ad Atalanta e Lecce ma Ronaldo e soci li hanno realizzati tutti e 8 a differenza della altre due che ne hanno segnati sei su otto.

LE ALTRE – Inter e Genoa sono ferme a 7; Torino, Bologna, Spal, Verona, Bologna e Sampdoria a 5; Milan e Cagliari 4. In fondo alla classifica c’è l’Udinese con zero rigori concessi. Clamoroso il dato che riguarda il Napoli che si è visto assegnare un solo calcio di rigore.

CONTRO – Lecce e Udinese invece sono le più bersagliate, con 8 rigori fischiati contro, davanti a Cagliari, Genoa, Sassuolo e Torino con 7. Alla Juve sono stati fischiati sei rigori contro, al Napoli 4 mentre all’Inter solo due come alla Lazio (uno solo realizzato).

LE CLASSIFICHE – Queste le graduatorie (tra parentesi i rigori realizzati)

Rigori a favore

Lazio 13 (10)

Roma 9 (7)

Atalanta 8 (6)

Juventus 8 (8)

Lecce 8 (6)

Inter 7 (7)

Genoa 7 (5)

Sampdoria 6 (5)

Torino 5 (5)

Bologna 5 (4)

Spal 5 (3)

Verona 5 (4)

Milan 4 (4)

Cagliari 4 (3)

Fiorentina 3 (2)

Parma 2 (0)

Brescia 2 (2)

Napoli 1 (1)

Sassuolo 1 (0)

Udinese 0

Rigori a sfavore

Lecce 8 (7)

Udinese 8 (7)

Cagliari 7 (6)

Genoa 7 (6)

Sassuolo 7 (6)

Torino 7 (6)

Roma 6 (6)

Juventus 6 (3)

Brescia 6 (5)

Verona 5 (5)

Milan 5 (2)

Bologna 5 (4)

Fiorentina 5 (3)

Spal 4 (4)

Atalanta 4 (4)

Napoli 4 (3)

Parma 3 (1)

Sampdoria 2 (2)

Lazio 2 (1)

Inter 2 (1)

SPORTEVAI | 06-02-2020 11:38