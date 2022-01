Clippers, la stagione di Paul George potrebbe essere finita

12-01-2022 19:22

Quella che già all’inizio si prospettava come una stagione complicata per via dell’assenza annunciata di Kawhi Leonard potrebbe ben presto diventare un’annata di definitiva transizione.

Senza l’ex Raptors e con Paul George ai box per lo strappo del legamento collaterale ulnare nel gomito destro, in casa Clippers starebbero infatti valutando di non rischiare ulteriormente il numero 13 posticipando il suo rientro al 2023.

In questo modo la stagione corrente diventerebbe una sorta di anno sabbatico propedeutico ad un rilancio in grande stile nel 2023/24 quando, ritrovata la salute delle sue star e operate le giuste mosse sul mercato, Los Angeles potrebbe riproporsi come seria candidata al titolo.

