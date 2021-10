Cofidis, Guillaum Martin detentore di un incredibile record

Uno dei pezzi forti di Guillaume Martin è certamente la continuità ad alto livello unita a una notevole resistenza.

A testimoniarlo è l’incredibile primato che il corridore francese della Cofidis ha messo insieme negli ultimi quattro anni, periodo in cui, nonostante le cadute, le condizioni climatiche avverse e le varie difficoltà fisiche affrontate, il nativo di Parigi non ha mai fatto registrare un ritiro.

“Penso che sia perché amo profondamente la competizione. È quasi una dipendenza per me. Ed è per questo che non mi arrendo mai. Finché non mi viene davvero impedito di proseguire, non c’è motivo per me di arrendermi. Non ho terminato una gara solo tre volte nella mia carriera. L’ultima è stata perché ero malato, stavo come un cane, non potevo proprio proseguire” ha dichiarato il transalpino a Ouest-France, ritiratosi l’ultima volta al Trofeo Laigueglia 2018 e andato di recente vicino ad alzare bandiera bianca.

“Alla Vuelta sono caduto pesantemente all’inizio dell’ultima settimana. Ho avuto forti dolori a una costola e ancora di più nell’area dell’osso sacro, quindi ogni giorno era un po’ più difficile. Ma sono stato preso dalla gara, avevo una top-10 da difendere e ho tenuto duro per riuscire a finire” ha sottolineato Martin che poi ha spiegato perché, a suo avviso, riesca sempre ad evitare le cadute peggiori.

“Essendo sempre concentrato sulla gara, sull’idea di ottenere il miglior risultato possibile, sono più coinvolto e questo mi evita, paradossalmente, quelle cadute dove mi farei davvero del male. Questo coinvolgimento permanente mi permette di evitare di cadere. Nelle mie cadute raramente mi sono rotto qualcosa, qualche costola, ma finora nulla che mi abbia impedito di continuare una gara”.

OMNISPORT | 10-10-2021 12:12