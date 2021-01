Collina: "La Frappart? Deve essere una cosa normale"

L’ex arbitro internazionale Pierluigi Collina, in un’intervista a “Corriere Della Sera”, ha parlato della collega e arbitro Stephanie Frappart, diventata recentemente la prima donna ad aver arbitrato un match maschile di Champions League: “Vorrei fosse visto come una cosa normale. Se un arbitro ha le qualità, deve poterle sfruttare a prescindere se sia uomo o donna. Se c’è qualità il resto non deve contare. Mi piacerebbe parlare di arbitri senza dover declinare la parola al maschile o al femminile. Spero che in futuro ci siano altre Frappart e che questo non costituisca più una stranezza o una notizia”.

OMNISPORT | 02-01-2021 11:09