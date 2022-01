Collins, sconfitta e lacrime: "Un successo essere arrivata fin quI"

29-01-2022 12:18

Il sogno di Danielle Collins di coronare con una vittoria il raggiungimento della prima finale di uno Slam in carriera ha sbattuto contro Ashleigh Barty, che ha invece conquistato il primo titolo nel Major di casa, gli Australian Open, terzo slam della carriera.

La statunitense non è riuscita a far svoltare il match nel secondo set, crollando dal 5-1 fino al 6-6 per poi cedere al tie break.

Eppure, il commento post-gara di Collins non traspaiono parole di rimpianto, ma solo di elogio per l’avversaria oltre che di commozione:

“Ammiro Ash per la sua qualità di gioco, spero di inserire un po’ del suo livello nel mio tennis. Essere qui era un sogno di bambina, competere dopo i problemi avuti a inizio torneo è già stata una fortuna”.

