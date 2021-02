Colo Colo: “O vincono o li uccidiamo”

Brutte notizie provengono dal campionato cileno. Ancora una volta si parla di violenza. Il Colo-Colo rischia una storica retrocessione, dopo 96 anni di storia e di succcessi. Uno dei club più importanti del Cile è in grande crisi e vede il baratro. Si giocherà tutto questa sera alle ore 22.00 italiane contro l’Universidad de Concepcion.

L’ulima partita e gli ultimi novanta minuti decisivi per decretare le sorti dei due club. Chi riuscirà a salvarsi e chi dovrà retrocedere? Un’onta che i tifosi del Colo-Colo, club che in bacheca vanta 32 campionati nazionali e anche una Libertadores, faticherebbero ad accettare.

Questa sera a Talca si giocherà il match decisivo e un gruppo di ultrà ha esposto uno striscione durissimo, con minacce di morte, fuori dal centro sportivo del club a Santiago, quando la squadra è partita. “O vincono o li uccidiamo”. Anche a Talca i tifosi si sono fatti sentire, diffondendo dei volantini di minaccia. “Non escono vivi da Talca”.

Non certo il clima ideale per preparare una partita che vale una stagione. L’atmosfera è caliente: il rischio che sfoci in violenza è davvero alto.

