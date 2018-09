Colpo di mercato di Ancelotti... nell'ippica

In attesa di un colpo di mercato da parte di Aurelio De Laurentiis, magari nella sessione invernale di calciomercato, il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti ne mette a segno uno lui stesso, ma nel suo hobby preferito, l’ippica.

L’allenatore emiliano ha infatto acquistato Black Mirror, femmina purosangue, per 75mila euro: il cavallo più costoso fra quelli venduti all’asta selezionata riservata agli Yearlings, che si è svolta all’ippodromo del trotto Snai La Maura. Un vero e proprio colpo per una puledra dalle grandissime prospettive: la madre di è Paris To Peking, che ha conquistato due vittorie fra i due e i quattro anni, mentre il padre è Teofilo (figlio del campione Galileo), stallone che era considerato il galoppatore più forte d’Europa nel 2006.

L’ex mister di Psg, Milan, Real Madrid, Chelsea e Bayern Monaco possiede da anni la Duepi, una scuderia in società con Giovanni Mauri, storico preparatore atletico delle sue squadre. Proprio in questa stagione un equino di proprietà di Ancelotti (Il Pittore) ha vinto una gara prestigiosa nel famoso ippodromo francese di Longchamp, una soddisfazione subito condivisa sui social da Carletto.

Il primo successo della Dupei risale al 2013, a Clairefontaine, con la cavalla Madame Cecilie montata dal belga Christophe Soumillion, uno dei fantini più forti d’Europa. Attualmente Ancelotti ha 5 cavalli da corsa, tutti purosangue: il miglior è Myholydream, vincitore lo scorso maggio a Saint-Cloud.

Ancelotti non è l’unico protagonista del mondo del calcio con il “vizio” dell’ippica: noti appassionati di cavalli sono Lionel Messi, Alex Ferguson, Michal Owen, Thomas Brolin, Zibì Boniek, Marcello Lippi, Luciano Moggi e Zlatan Ibrahimovic.

SPORTAL.IT | 23-09-2018 13:05