Colpo di scena al Giro, i corridori protestano: cosa è successo

Colpo di scena prima del via della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2020. La frazione di 258 km, che da Morbegno porta ad Asti , è stata accorciata dopo la protesta di un folto gruppo di ciclisti, che si è lamentato per l’ eccessiva lunghezza della frazione, in una giornata molto fredda e con pioggia .

Al momento dell’appuntamento con il foglio firma, una delegazione di ciclisti ha parlato per venti minuti con l’organizzatore del Giro, Mauro Vegni , presentando la protesta di parte del gruppo (non tutti erano d’accordo).

La direzione ha deciso così di tagliare oltre 100 km , che verranno percorsi dalle squadre in pullman. I ciclisti hanno svolto regolarmente le operazioni di partenza a Morbegno, ma dopo il via si sono diretti sui vari pullman dei team per essere trasferiti alla nuova partenza designata. La vera tappa inizierà così a Vigevano, in Provincia di Pavia nella zona già indicata per il rifornimento. Da lì il gruppo affronterà solo poco più di 100 km verso Asti.

La tappa, pianeggiante, è adatta ai velocisti: il favorito è il francese Arnaud Démare, che ha già vinto quattro frazioni della corsa rosa.

OMNISPORT | 23-10-2020 11:06