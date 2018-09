Colpo di scena Juve, scambio stellare con il Real Madrid

La Juventus sta lavorando sotto traccia per uno scambio stellare con il Real Madrid a gennaio. Secondo quanto riporta Tuttosport i bianconeri in vista della prossima sessione invernale di mercato proporranno ai blancos Alex Sandro per avere in cambio Marcelo.

Marotta e Paratici vogliono fare leva sulla volontà del terzino dei blancos, in rotta di collisione con l'attuale tecnico Julen Lopetegui e smanioso di tornare a giocare con il collega e amico Cristiano Ronaldo, con cui è rimasto in contatto.

Inoltre la nuova norma della Champions, che permette a chi ha già giocato con un club di disputare la competizione anche con la maglia di un'altra squadra nella stessa stagione, favorisce lo scambio di giocatori.

Intanto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato la classifica degli stipendi della rosa bianconera, che ha di gran lunga il monte ingaggi più elevato della serie A con 219 milioni di euro spesi all'anno per gli ingaggi dei giocatori.

Questa la lista, che vede troneggiare Cristiano Ronaldo: da solo CR7 guadagna oltre quattro volte Dybala, e cinque volte Bonucci.

Ronaldo 31 milioni (2022)

Dybala 7 (2022)

Pjanic 6,5 (2023)

Douglas Costa 6 (2022)

Bonucci 5,5 (2022)

Emre Can 5 (2022)

Khedira 4 (2019)

Mandzukic 4 (2020)

Chiellini 4 (2020)

Matuidi 4 (2020)

Cuadrado 4 (2020)

Szczesny 4 (2021)

Cancelo 3 (2022)

Benatia 3 (2020)

Bernardeschi 3 (2022)

Barzagli 3 (2019)

Alex Sandro 2,8 (2020)

Perin 2,3 (2022)

Rugani 2 (2021)

De Sciglio 2 (2022)

Spinazzola 1,5 (2022)

Bentancur 1 (2022)

Kean 0,55 (2022)

Pinsoglio 0,3 (2019)

SPORTAL.IT | 04-09-2018 10:55