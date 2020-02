Colpo di scena su Cancelo: verso il ritorno in serie A

Joao Cancelo ha deluso Pep Guardiola e a giugno potrebbe tornare in serie A. Secondo i tabloid inglesi il tecnico del Manchester City ha bocciato definitivamente il terzino portoghese, sbarcato la scorsa estate dalla Juventus per circa 28 milioni di euro più il cartellino di Danilo, ed è pronto a scaricarlo alla prossima sessione di mercato.

Su di lui sarebbe tornata a interessarsi l’Inter, club in cui ha giocato, brillando, nella stagione 2017-18 prima del trasferimento a Torino. Sul giocatore c’è anche l’interesse del Bayern Monaco.

Cancelo ha giocato appena 600 minuti finora in Premier League, e non rientra nel giro dei titolari di Guardiola, scalzato sulla fascia destra da Walker.

Marotta e Ausilio stanno meditando sul possibile acquisto ma non alla cifra di 50 milioni di euro chiesta dal City. Inoltre Guardiola vorrebbe inserire nella trattativa Lautaro Martinez, individuato come sostituto di Aguero ma considerato assolutamente incedibile da parte dei nerazzurri.

Guardiola recentemente si è così espresso sulle difficoltà del giocatore: “Ha grandi qualità, riesce a fare quei due o tre assist. E’ un ragazzo, però deve decidere se vuole restare qui a lottare insieme a noi oppure no. Qui nel Regno Unito, poi, ognuno è libero di fare quello che vuole della propria vita”.

“Noi l’abbiamo comprato per molti anni, non per sei mesi, non so cosa accadrà tra qualche settimana e in estate ne discuteremo. Se un giocatore vuole andarsene, è semplice: l’agente deve chiamare il club e arrivare a un accordo. Se lo trova, allora il suo assistito può andare via. Altrimenti resta qui. Detto questo le voci sono voci, sono quelle che sono. Fino a quando gli agenti non chiamano, non mi interessa”.

SPORTAL.IT | 05-02-2020 13:51