Colpo di stato in Guinea: Marocco via nella notte

Caos in Guinea dopo il colpo di stato che ha paralizzato il Paese. La squadra nazionale di calcio del Marocco, è riuscita a partire in serata con un volo privato.

La partita contro la Guinea, valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo 2022, è stata rinviata a data da destinarsi “per garantire la sicurezza di tutti i giocatori e per proteggere tutti gli ufficiali di gara”, è il comunicato della Fifa.

Un funzionario della Federcalcio marocchina, Mohamed Makrouf, ha detto alla Afp che i giocatori “si sono imbarcati su un aereo e stanno tornando in Marocco”.

OMNISPORT | 06-09-2021 10:17