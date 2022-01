Colpo Wood per il Newcastle: 30 milioni di euro al Burnley

12-01-2022 12:13

Comincia a prendere forma il nuovo Newcastle di PIF, il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che ha acquisito la maggioranza del club: dopo Kieran Trippier, i ‘Magpies’ stanno per mettere a segno un altro colpo di mercato.

Il reparto interessato è l’attacco, dove Callum Wilson dovrà stare fermo per due mesi in virtù dell’infortunio al polpaccio rimediato sabato in occasione del ko nel terzo turno di FA Cup contro il Cambridge United: il profilo scelto per la sostituzione è quello di Chris Wood.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sports’, il Newcastle verserà 25 milioni di sterline (30 milioni di euro) nelle casse del Burnley, pari alla cifra contenuta nella clausola rescissoria presente nel contratto dell’attaccante neozelandese.

Wood (visite mediche previste in giornata) è dunque in procinto di cambiare casacca e potrebbe essere impiegato già nel prossimo turno di Premier League, che vedrà il Newcastle sfidare il Watford in un match potenzialmente decisivo per la lotta salvezza.

Lotta che vede i bianconeri invischiati proprio con il Burnley, anch’esso a quota 11 punti e a due lunghezze dal Watford di Ranieri: insomma, squadra diversa ma stesso obiettivo da portare a termine per Wood.

