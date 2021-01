Combinata nordica: Riiber vince in Val di Fiemme; ottimo Pittin che chiude 14°

Jarl Magnus Riiber domina la gara di Coppa del Mondo in Val di Fiemme. Il norvegese primo dopo la prova di salto si limita a gestire il vantaggio sugli avversari, impostando un buon ritmo ma senza mai strafare e giunge al traguardo a braccia alzate. Per il 23enne nativo di Oslo si tratta del terzo successo in stagione e del quinto podio. Ilkka Herola grazie ad una fantastica volata è riuscito a conquistare il secondo gradino del podio a 8”, in terza piazza il tedesco Vinzenz Geiger a 10” davanti al connazionale Fabian Riessle a 11”.

Ottima la prova di Alessandro Pittin che risale con una maestosa rimonta 37ma alla 14ma piazza a 1’23” dal vincitore. Nei 10 km di gara l’azzurro è stato capace di recuperare 1’13” a Riiber. A punti anche Raffaele Buzzi che conclude la sua prova al 24° a 2’08”. Più indietro gli altri italiani: Samuel Costa 32° a 2’33”, Aaron Kostner 46° a 4’27”, Domenico Mariotti 48° a 5’25” e Giulio Bezzi 49° a 7’16”.

OMNISPORT | 15-01-2021 14:56