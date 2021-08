Como, Alberto Cerri: "Il club mi ha dimostrato fiducia"

Un gran girovagare negli ultimi anni per il class 1996 Alberto Cerri, che ora è in procinto di iniziare la sua nuova avventura in prestito con la maglia del Como, in Serie B. Queste le prime parole dell’ex Cagliari verso la sua nuova squadra e i suoi nuovi tifosi:

“Quello che mi ha colpito veramente tanto è stata la fiducia che il Club ha dimostrato di avere nei miei confronti e di questo non posso che essere felice oltre che grato e riconoscente. È stata una trattativa lunga e quello che ha fatto la differenza è stata la volontà del Como, non ho mai sentito tanta fiducia intorno a me e sono determinato a ripagarla impegnandomi il più possibile ogni giorno. Ho capito che questo era il posto giusto per me e adesso sono carico e motivato, Como è una grande piazza che ha scritto pagine importanti nella storia del calcio italiano e io sono felice di essere qui. La Serie B ogni anno diventa sempre più equilibrata, mi aspetto un campionato lungo e, a tratti, anche estenuante. L’unione del gruppo e la capacità di rimanere sempre focalizzati sull’obiettivo farà la differenza”.

OMNISPORT | 17-08-2021 21:35