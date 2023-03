Como, Fabregas a fine anno si ritira

Il giocatore spagnolo appenderà le scarpette al chiodo alla fine della stagione per intraprendere la carriera di allenatore

03-03-2023 13:10

Ancora pochi mesi per ammirare lo spagnolo Cesc Fabregas che ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a fine stagione, a giugno. Concluderà dunque l’anno con il Como in Serie B e poi inizierà una nuova carriera. Lo scrive il media catalano Sport. Fabregas ha deciso di voler essere in futuro allenatore e dunque inizierà questa carriera dopo tanti anni di pallone e anche di successi da calciatore. Fabregas, a sorpresa, all’inizio di questa stagione ha deciso di accettare la corte del Como e di trasferirsi dunque nel campionato cadetto italiano.