Como: H'maidat e Kabashi in uscita a centrocampo

Sta lavorando a fari spenti il Como che dopo il più che buon campionato disputato lo scorso anno, vuole ripetersi.

Non trapela moltissimo dalla società lariana, ma quello che pare abbastanza certo è che cambi qualcosa in mediana. Oltre a Ciciretti, che era in Lombardia in prestito e non verrà ripreso, non rientrano nei piani di Gattuso nemmeno i centrocampisti Elvis Kabashi (28) e Ismail H’maidat (27), entrambi sotto contratto ancora per un anno.

Il primo era stato acquistato l’estate scorsa dal Renate, ma ha deluso le aspettative, nella sua stagione d’esordio in Serie B. Il secondo è a Como dal 2019, ha collezionato quasi 60 presenze in biancoblu con luci e ombre, contribuendo comunque sia alla promozione in cadetteria dei lariani che a quella del Sudtirol dove è stato in prestito negli ultimi mesi. Ora entrambi dovrebbero partire per altri lidi, almeno così si legge anche dalle colonne de La Provincia di Como.

Sul fronte attacco invece Gliozzi e Gabrielloni dovrebbero rimanere, mentre invece il difensore Bertoncini (31) potrebbe salutare per una nuova esperienza.

