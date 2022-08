20-08-2022 20:23

Cesc Fabregas ormai è un colpo archiviato, il Como guarda avanti e pensa a un altro innesto di grande spessore. La dirigenza dei lariani non si accontenta dell’ingaggio della ex stella di Arsenal e Barcellona, ben consci di quanto questo colpo possa portare altri benefici proprio dal mercato. Infatti potrebbe sbarcare sul lago un altro calciatore in cerca di riscatto: Loris Karius.

Dopo la disavventura in finale di Champions League contro il Real Madrid l’ex portiere del Liverpool non è più riuscito a voltare pagina, con tre stagioni in prestito tra Besiktas e Union Berlino prima di tornare al Liverpool nella passata stagione, senza però scendere mai in campo. Il contratto con i Reds adesso è terminato e l’estremo difensore tedesco potrebbe aver scelto il Como per rilanciarsi del tutto: una piazza che ha tanta voglia di spiccare il volo e che è salita alla ribalta proprio grazie all’acquisto di Fabregas, tutti dati che sarebbero perfetti anche per Karius stesso. Per ora si tratta di sondaggi, ma il matrimonio può presto sbocciare.

