Comunicato FIFA/UEFA: niente mondiale in Qatar per la Russia

Dopo giorni di tentennamenti e minacce a metà, FIFA e UEFA diramano finalmente un comunicato congiunto col quale estromettono la nazionale allenata da Valeriy Karpin dagli spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 e da ogni altra competizione internazionale fino a nuovo avviso.

Una scelta inevitabile, anche alla luce delle prese di posizione da parte di Polonia, Svezia e Repubblica Ceca. Questo il comunicato col quale FIFA e UEFA hanno annunciato la decisione:

“A seguito delle decisioni iniziali adottate dal Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo UEFA, che prevedevano l’adozione di misure aggiuntive, la FIFA e la UEFA hanno deciso oggi insieme che tutte le squadre russe, sia le rappresentative nazionali che le squadre di club, saranno sospese dalla partecipazione alle competizioni FIFA e UEFA fino a nuovo ordine.

Queste decisioni sono state adottate oggi dal Bureau del Consiglio FIFA e dal Comitato Esecutivo della UEFA, rispettivamente i più alti organi decisionali di entrambe le istituzioni su tali questioni urgenti.

Il calcio è completamente unito qui e in piena solidarietà con tutte le persone colpite in Ucraina. Entrambi i presidenti sperano che la situazione in Ucraina migliori significativamente e rapidamente in modo che il calcio possa essere di nuovo un vettore di unità e di pace tra i popoli”.

Pensando ai playoff di fine marzo, è ancora presto per arrivare a farci un’idea chiara di cosa potrà succedere, ma con la Russia fuori dai giochi lo scenario potrebbe avvicinarsi a una di queste tre ipotesi.

La Polonia (che doveva affrontare i russi il 24 marzo) va in finale (contro la vincente del match tra Repubblica Ceca e Svezia)

Viene ripescata la Slovacchia, terza dietro la Russia

Viene ripescata la Norvegia, migliore terza

