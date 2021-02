Con Gascoigne anche Auriemma all'Isola dei Famosi?

Non è una novità vedere un ex calciatore o un atleta partecipare all’Isola dei Famosi e neanche è una cosa inedita che a partecipare ad un reality ci sia un giornalista sportivo famoso ma sicuramente desta curiosità la voce che sta circolando da qualche giorno sulla possibile presenza nello show di Mediaset di Raffaele Auriemma. Il giornalista di Radio Marte e Tuttosport, volto noto di Tiki Taka dove sono celebri le sue liti con Giuseppe Cruciani, sarebbe in trattativa per andare in Honduras come riportano diversi siti specializzati ed anche il portale de Il Mattino.

Con Ilary Blasi anche Gascoigne

Le certezze per il programma – che ancora una volta sarà condotto dalla moglie di Totti, Ilary Blasi – sono il modello Akash Kumar, insieme con Giovanni Ciacci, l’ex campione della Lazio e della nazionale inglese Paul Gascoigne, l’ex letterina Francesca Lodo, Vera Gemma e Angela Melillo. Tra le indiscrezioni delle ultime ore, però, è spuntato anche il nome di Raffaele Auriemma che potrebbe andare in Honduras assieme agli altri vip.

L’Isola: Auriemma al posto di Amedeo Goria?

Auriemma prenderebbe il posto di un altro giornalista sportivo, Amedeo Goria. L’ex marito di Maria Teresa Ruta non sarebbe riuscito a raggiungere un accordo con la produzione. Per quanto riguarda l’inviato, invece, dopo l’addio di Alvin sembra quasi certo l’arrivo di Elenoire Casalegno. Sarebbe stato contattato anche Teo Mammucari, che ha già lavorato con la Blasi in passato, ma il conduttore ha preferito rifiutare tale proposta lavorativa. L’Isola dei Famosi 2021 partirà il prossimo 8 marzo (o l’11, la data è da confermare) e andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, come avvenuto in questi mesi con il Grande Fratello Vip.

SPORTEVAI | 05-02-2021 11:07