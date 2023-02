Conference, la Lazio batte il Cluj: decide Immobile

Nonostante l'inferiorità numerica dal 15' per l'espulsione di Patric, i biancocelesti hanno battuto gli avversari 1-0 nell'andata dei playoff.

16-02-2023 23:01

La Lazio battle il Cluj 1-0 grazie alla rete di Immobile, ma per il ritorno dei playoff di Conference League è tutto aperto. Bravi comunque i biancocelesti a vincere nonostante l’inferiorità numerica dal 15′ per l’espulsione di Patric.

La Lazio mette subito i brividi al Cluj, con Milinkovic che di piattone destro a botta sicura trova la bella risposta di Scuffet. Per i biancocelesti però il match si complica al 15′: Patric viene espulso per un fallo da ultimo uomo su Krasniqi, abile a saltare ben tre giocatori avversari. I padroni di casa spingono ugualmente per il vantaggio e lo trovano nei minuti di recupero: Anderson regala una palla d’oro a Immobile che con una bellissima girata firma l’1-0.

Nel secondo tempo la Lazio parte meglio degli avversari. Su due corner i padroni di casa vanno vicini al 2-0: nel primo Anderson tutto solo non riesce a staccare bene, nel secondo un bel intervento di Camora sulla linea impedisce al numero 7 biancoceleste di concludere in gol a porta vuota. Il match crolla di intensità e la Lazio riesce a gestire il vantaggio senza problemi: alla fine vincono i biancocelesti 1-0.