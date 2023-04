Conference League, Fiorentina impegnata in Polonia: parla Italiano

Il tecnico gigliato: "L'Europa ci ha fatto crescere, attenzione agli esterni del Lech Poznan".

12-04-2023 19:23

La Fiorentina, che ha firmato un crescendo di gioco e di risultati in Conference League, inizia la sfida ai polacchi del Lech Poznan per conquistare la semifinale.

Queste le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa: “Serve il giusto approccio, il Lech ha dalla sua entusiasmo e pubblico, lavora alle spalle della linea difensiva con esterni pericolosi. A questo punto del torneo ogni squadra ha le sue armi, per noi sarà un ulteriore esame, la Fiorentina deve essere matura. Le vittoria hanno contribuito a crescere, gli attaccanti adesso si sono sbloccati; l’Europa mi ha migliorato, i ragazzi hanno trovato posizioni nuove, ma il bello deve arrivare. Possiamo mettere sulla stagione della Fiorentina la ciliegina. L’importante è non abbattersi nei momenti negativi, siamo abituati agli stadi caldi: non possiamo sottovalutare il Lech, queste squadre si trasformano, ma ne siamo consapevoli”.