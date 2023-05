Conference League, il Basilea batte in rimonta la Fiorentina

Dopo la rete di Cabral nel primo tempo, nella ripresa ecco i due gol degli ospiti da parte di Diouf e Amdouni.

11-05-2023 23:13

Il gol del vantaggio aveva creato delle aspettative importanti, ma poi è arrivata la clamorosa rimonta e così la Fiorentina è uscita addirittura sconfitta dalla gara d’andata delle semifinali di Conference League. Al Franchi di Firenze la sfida fra i viola e il Basilea è terminata infatti sul punteggio di 2-1 a favore degli svizzeri.

Grande inizio da parte degli ospiti, a cui è stato annullato un gol già all’8′. Augustin aveva segnato a porta vuota servito da Amdouni, ma proprio quest’ultimo era in fuorigioco. Qualche minuto più tardi una bella parata di Terracciano su Diouf. Ma poi al 25′ il gol del vantaggio viola di testa con Cabral, bravo a sfruttare a pieno il calcio d’angolo battuto da Biraghi e la sponda di Martinez Quarta.

Il Basilea è tornato pericoloso già dall’inizio della ripresa con Lang che ha sfiorato il pari di testa. La Fiorentina ha tentato un po’ di volte il raddoppio, ma al 71′ ecco il pareggio degli ospiti con Diouf bravo a battere rasoterra Terracciano dopo una bella azione personale. Nel finale di gara i viola di Vincenzo Italiano hanno sofferto davvero tanto.

Così proprio nei minuti di recupero, al 92′, è arrivata l’atroce beffa con il gol del sorpasso degli svizzeri grazie ad Amdouni. Il centravanti è stato bravo ad approfittare di una disattenzione dei viola in area sugli sviluppi di una punizione. 2-1 per il Basilea, con la Fiorentina che giovedì prossimo tenterà in Svizzera di cercare di recuperare la situazione e raggiungere la finale.