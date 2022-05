25-05-2022 23:28

La prima squadra a complimentarsi con la Roma per la vittoria della Conference League è stata la Juventus. La società bianconera con un Twitter ha voluto fare le congratulazioni ai giallorossi di Mourinho che, a Tirana, hanno battuto 1-0 il Feyenoord: “Congratulazioni alla Roma per la vittoria in Conference League”.