Conference League, Lazio-Cluj: le probabili formazioni

Maurizio Sarri col tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni

16-02-2023 12:11

Cambio di competizione per la Lazio: il terzo posto in Europa League nel gruppo F, in cui incredibilmente tutte e quattro le squadre in gara (Feyenoord, Midtjylland, biancocelesti e Sturm Graz) hanno chiuso a 8 punti, è valso lo “switch” in Conference. Questa sera, giovedì 16 dicembre alle 21 all’Olimpico, la formazione di Sarri – che si affida al tridente Felipe Anderson-Immobile-Zaccagni -, ospiterà i rumeni del Cluj (con Scuffet in porta) nella gara di andata e ritorno che varrà l’accesso agli ottavi di finale, in cui subentreranno le prime classificate dei gironi di Conference, ovvero West Ham, Villarreal, Nizza, AZ Alkmaar, Djurgarden, Sivasspor e Slovan Bratislava. Ecco, qui di seguito, le probabili formazioni:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Basic, Marcos Antonio, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Magro, Gila, Marusic, Pellegrini, Cataldi, Milinkovic, Luis Alberto, cancellieri, Pedro. All.: Sarri.

CLUJ (4-3-3): Scuffet; Manea, Burca, Matias, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Yeboah, Deac. A disp.: Balgradean, Gal, Billong, Tiru, Kolinger, Braun, Hoban, Bordeianu, Krasniqi, Malele, Janga. Allenatore: Petrescu.

ARBITRO: Pawson (Inghilterra). Asstistenti: Betts, Hussin (Inghilterra). IV uomo: Jones (Inghilterra). VAR: Gillett (Australia). AVAR: Hatzidakis (Inghilterra).