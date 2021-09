Conference League: Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni

Capolista in campionato con tre vittorie su tre, come Milan e Napoli, la Roma vuole proseguire in Europa la striscia di successi stagionale, che comprende anche le due partite dei playoff di Conference League contro il Trabzonspor.

La squadra di José Mourinho riceve alle 21 di giovedì 16 settembre il Cska Sofia, nella prima partita del girone della nuova competizione Uefa.

I giallorossi, fin d’ora tra i favoriti per il successo finale, non dovrebbero soffire troppo in un raggruppamento che comprende anche Bodo Glimt e Zorya Luhansk.

Per questo Mourinho pensa a qualche novità di formazione in vista della gara di campionato di domenica contro il Verona e soprattutto pensando già al derby del 26 settembre, primo, vero test stagionale.

Il turnover comunque non sarà massiccio per non sottovalutare i bulgari, imbattuti (due pareggi) nel doppio confronto con la Roma di Paulo Fonseca nella fase a gironi della scorsa Europa League.

Riposo previsto per Vina e Veretout e per l’intero attacco titolare: fuori Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham e chance per El Shaarawy, Carles Perez e Shomurodov.

Roma-Cska Sofia, le probabili formazioni.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Cristante; Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: J. Mourinho.

Cska Sofia (4-2-3-1): Busatto; Turitsov, Lam, Mattheij, Mazikou; Varela, Muhar; Yomov, Carey, Wildschut; Krastev. All.: S. Mladenov.

OMNISPORT | 16-09-2021 11:59