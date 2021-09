Conference League: Tottenham fermato sul pari, serata ricca di gol

Si apre ufficialmente il sipario sulla Conference League, la nuova competizione lanciata in questa stagione dalla Uefa, con la prima giornata in programma tra martedì 14 e giovedì 16 settembre 2021.

Le 32 squadre impegnate nella fase a gironi scendono in campo con il primo appuntamento. Tra queste c’è la Roma di José Mourinho, che dopo aver conquistato il pass attraverso i playoff è stata inserita nel Gruppo C con CSKA Sofia, Bodo/Glimt e Zorya. I giallorossi ospita la formazione bulgara allo Stadio ‘Olimpico’ nei primi 90 minuti con l’obiettivo di mettere in percorso verso la fase ad eliminazione diretta subito in discesa con un successo e i primi tre punti in cascina.

La Conference League si è aperta con due sfide disputate martedì 14 settembre, entrambe giocate in Israele. Successo largo per il Maccabi Tel Aviv, mentre il Maccabi Haifa è riuscito a fermare il Feyenoord.

Nel Gruppo A, vita facile per il Maccabi Tel Aviv. Gli israelani calano il poker contro l’Alashkert in un match in cui il risultato non è mai stato in discussione. La prima frazione si è conclusa sul 3-1, con il goal del vantaggio firmato dall’ex Udinese e Frosinone Stipe Perica, mentre nella ripresa la rete di Hozez su assist proprio del croato ha chiuso definitivamente i conti.

Nel Gruppo E, il Feyenoord non è riuscito ad andare oltre il pari a reti inviolate sul campo del Maccabi Haifa. La formazione olandese ci ha provato fino alla fine ma non è riuscita a trovare il varco giusto e superare il muro difensivo degli avversari.

Nell’H pari tra Omonia e Kalmaty nella prima gara del giovedì, delude il Tottenham che non va oltre il 2-2 in rimonta sul campo del Rennes mentre nello stesso gruppo G vince il Vitesse. Vittorie anche per il Copenaghen e il PAOK nel Gruppo F. Slavia Praga in testa al Gruppo E.

Nel gruppo della Roma, oltre al successo per 5-1 in rimonta dei giallorossi sul CSKA Sofia, prova di forza del Bodo/Glimt: Zoya battuto 3-1.

Nel D doppia sorpresa: il Cluj perde contro il Jablonec, mentre i Randers fermano una formazione esperta come quell’AZ. Il Gruppo B ha visto il successo del Gent in trasferta, mentre il Partizan ha ottenuto i tre punti a Cipro contro l’Anorthosis.

GRUPPO A

MACCABI TEL AVIV-ALASHKERT 4-1 [ 13′ Perica (M), 17′ Embalo (A), 32′ Kanichowsky (M), 48′ pt rig. Biton (M), 72′ Hozez (M) ]

HJK-LASK LINZ 0-2 [17′ Maresic, 89′ Monskein]

GRUPPO B

FLORA TALLIN-GENT 0-1 [54′ Lemaijc]

ANORTHOSIS-PARTIZAN 0-2 [42′ Menig, 68′ Gomes]

GRUPPO C

ROMA-CSKA SOFIA 5-1 [10′ Carey (C), 25′ Pellegrini (R), 38′ El Shaarawy (R), 62′ Pellegrini (R), 82′ Mancini (R), 84′ Abraham (R)]

BODO/GLIMT-ZORYA 3-1 [47′ Saltnes (B), 49′ Solbakken (B), 60′ Pellegrino (B), 91′ Gromov (Z)]

GRUPPO D

JABLONEC-CLUJ 1-0 [51′ Pilar]

RANDERS-AZ ALKMAAR 2-2 [24′ Clasie (A), 27′ Piesinger (R), 34′ Pavlidis (A), 69′ Graves (R)]

GRUPPO E

MACCABI HAIFA-FEYENOORD 0-0

SLAVIA PRAGA-UNION BERLINO 3-1 [18′ Bah (S), 70′ Behrens (U), 84′ Kuchta, 88′ Schranz (S)]

GRUPPO F

SLOVAN BRATISLAVA-COPENAGHEN 1-3 [18′ Wind (C), 21′ Henty (S), 41′ Stage, 68′ Wind (C)]

LINCOLN-PAOK 0-2 [47′ pt Akpom, 56′ Mitrita]

GRUPPO G

RENNES-TOTTENHAM 2-2 [11′ aut.Bade (T), 23′ Tait, 72′ Laborde (R), 76′ Hojbjerg (T)]

MURA-VITESSE 0-2 [30′ Tronstad, 69′ Darfalou]

GRUPPO H

KAIRAT ALMATY- OMONIA 0-0

QARABAG-BASILEA 0-0

OMNISPORT | 16-09-2021 23:40