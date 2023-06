Dopo la vittoria in finale contro la Fiorentina, il terzino del West Ham ha vinto tutte e tre le competizioni europee per club: l’italo brasiliano ha vinto anche l’Europeo e la Supercoppa europea

Emerson Palmieri è l’uomo dei record. Dopo la vittoria del West Ham, club inglese di Premier League, in finale di Uefa Conference League contro la Fiorentina, il terzino italo brasiliano può festeggiare due volte. Gli inglesi, tornando a conquistare un trofeo internazionale 58 anni dopo la Coppa delle Coppe del 1965 (c’è anche una Coppa Intertoto in realtà). Al centro dell’attenzione è finito però, anche, il terzino ex Palermo e Roma Emerson Palmieri. L’italo brasiliano, infatti, seppur non giocando la miglior partita della sua carriera da vincente, taglia un traguardo personale importante. L’ex giocatore della Roma, voluto in giallorosso dall’ex direttore sportivo Walter Sabatini, è il primo giocatore della storia a vincere tutti e tre i possibili titoli europei in carriera.

Il terzino della Nazionale italiana, attualmente guidata da Roberto Mancini, ha sollevato al cielo la Champions League e l’Europa League con la maglia del Chelsea ed ora anche la Conference League con il West Ham United.

I trofei europei vinti da Emerson Palmieri in carriera

Europa League, stagione 2018/2019 con la maglia del Chelsea,

Champions League, stagione 2020/2021 con la maglia del Chelsea,

Supercoppa europea, stagione 2021 con la maglia del Chelsea,

Conference League, stagione 2022/2023 con la maglia del West Ham United,

Europeo 2020, con la maglia dell’Italia,

Un record che, ad oggi, sembra irripetibile dato che Emerson Palmieri ha vinto anche l’Europeo con la Nazionale nel 2021 e la Supercoppa europea, sempre col Chelsea, sempre nel 2021, conquistando così ogni trofeo internazionale che un giocatore può alzare giocando in Europa. Nel corso della stagione 2022/23, il terzino della Nazionale – classe 1994 – è sceso in campo in ben otto occasioni nel corso della Conference League. Dopo essere stato titolare nella finale contro la Fiorentina, l’italo brasiliano può vantare – nel corso del Torneo – di aver realizzato anche un gol e servito un assist.