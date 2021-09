Conference League, Zorya-Roma: le probabili formazioni

La Conference League, per la Roma, può diventare un modo per leccarsi le ferite dopo un derby dal retrogusto amarissimo. Il giallorossi hanno perso la loro seconda partita stagionale proprio contro i rivali cittadini della Lazio e a José Mourinho non sono andate giù alcune scelte arbitrali a proposito dell’azione che ha successivamente originato il momentaneo 2-0 biancoceleste.

Pellegrini e compagni intanto devono provare a ripartire e l’occasione per farlo la regala la nuova competizione Uefa, nella lontana trasferta ucraina contro lo Zorya Luhansk. I capitolini in questo momento sono già in testa alla classifica del gruppo C grazie al roboante 5-1 dell’esordio contro il Cska Sofia, che all’Olimpico era addirittura passato in vantaggio dopo qualche minuto.

L’obiettivo, adesso, è blindare quanto prima una qualificazione che non dovrebbe essere assolutamente in dubbio. La squadra allenata da Viktor Skrypnyk, intanto, ha debuttato con un k.o. contro i norvegesi del Bodo Glimt.

Allo Zorya mancherà il difensore Vernydub, mentre Mourinho ne approfitterà per far giocare chi finora ha giocato meno. Nella formazione titolare ci saranno quasi certamente Kumbulla, Calafiori, Villar, Carles Perez e Shomurodov.

PROBABILI FORMAZIONI

ZORYA LUHANSK (4-1-4-1): Matsapura; Favorov, Cvek, Imerekov, Khomchenovskyi; Nazaryna; Gromov, Kochergin, Buletsa, Kabaev; Sayyadmanesh

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

OMNISPORT | 30-09-2021 08:57