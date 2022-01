Coni, l'annuncio shock di Giovanni Malagò: "Ho rischiato l'ictus"

18-01-2022 15:46

Non è stato un periodo semplice per Giovanni Malagò. Il Presidente del Coni ha rivelato di aver avuto dei problemi gravi legati alla sua salute. A dirlo lui stesso durante il Consiglio nazionale che si svolto nel Palazzo H del Foro Italico di Roma.

Giovanni Malagò, il numero uno del Coni ha rischiato l’ictus

Il Presidente del Coni, rieletto lo scorso anno, se l’è vista brutta e ha preso un brutto spavento: “La sera del 24 dicembre sono andato a fare un piccolo intervento programmato in day hospital all’occhio e i medici hanno scoperto che avevo una seria complicazione cardiaca. Avevo una aritmia atriale, una fibrillazione molto comune, che normalmente si sente ma io siccome sono brachicardico non l’ho mai sentita. Mi hanno detto che per qualche settimana sono stato a rischio di trombo, di ictus, l’ho capito quando al termine mi hanno fatto elettrocardiogramma a raffica. Mi hanno prescritto dei farmaci, sono tornato dopo qualche giorno di riposo a Sabaudia e la diagnosi è stata confermata”.

Giovanni Malagò, come sta ora il Presidente del Coni

Superato lo spavento, ora, fortunatamente Malagò è fuori pericolo e sta bene, sta solo cercando, come ha spiegato, di capire quali siano state le cause. “Il problema adesso è capire perché: al 75% è un sovraccarico di stress, al 24% può essere un problema di coronarie, all’1% poteva essere una miocardite da vaccino ma è stata già esclusa dagli esami. Quindi ho fatto bene a fare la terza dose di vaccino. Non potevo non raccontarvi questa storia perché siete la mia famiglia”.

Giovanni Malagò, il Presidente del Coni parla dei Giochi di Pechino

Chiusa la parentesi personale non poteva mancare un commento e alcune considerazioni su Pechino 2022. I Giochi Olimpici invernali sono infatti ormai alle porte e dopo i risultati di questa estate sono alte le aspettative. Malagò però ha spiegato come in ogni gara possa accadere di tutto e sia difficile fare previsioni.

“L’obiettivo è fare meglio di PyeongChang, sia nel numero che nella qualità. Sul numero mi sento tranquillo, sugli ori non è preventivabile perché parliamo di gare che si vincono o si perdono sui centesimi. Ma sicuramente siamo consci che, dopo Tokyo 2020, gli italiani si aspettano di continuare a sognare. Quello che conta è che le Olimpiadi ci saranno, un film simile a quello visto a Tokyo 2020. In questo momento è l’elemento da sottolineare. Non so in quanti altri Paesi tutto questo sarebbe andato avanti. Il tema del pubblico si poteva immaginare, poi la presenza a inviti secondo me è di poca importanza”.

OMNISPORT